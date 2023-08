L'Union européenne et l'Echa se penchent sur les substances nocives contenues dans les batteries

Après avoir encadré la conception et le recyclage des piles et autres batteries dans une perspective d'économie circulaire, via un nouveau règlement entré en vigueur jeudi 17 août, l'Union européenne (UE) s'intéresse maintenant de plus près à leur composition. Ce même 17 août, l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) a annoncé qu'elle soutiendrait la Commission dans l'élaboration d'un rapport dédié à l'identification des substances « préoccupantes » pour la santé humaine et pour l'environnement qu'elles pourraient contenir ou qui pourraient être utilisées lors de leur fabrication : acides, métaux et composés métalliques toxiques...

L'Echa préparera également des propositions pour limiter le recours à ces substances, en tenant compte de l'impact de ces mesures sur la société, en termes de gestion des risques notamment. Les travaux de l'agence débuteront au début de l'année prochaine mais cette dernière prendra son temps puisque son rapport est attendu fin 2027.