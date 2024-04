Qualité de la Seine : rien n'est joué pour les épreuves des JO

Surfrider alerte sur les mauvais résultats des prélèvements d'eau dans la Seine, en vue des JO. Pour la mairie de Paris, les conditions climatiques et la fin des travaux prévus par le plan d'action devraient permettre la tenue des épreuves en eau libre.

Le décompte a commencé avant la tenue, cet été, des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) à Paris, notamment des épreuves de natation en eau libre… Avec en arrière-plan la question de la qualité de l'eau de la Seine. Une qualité qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, selon les analyses de 14 prélèvements réalisés par l'ONG Surfrider, entre septembre 2023 et février 2024. « Treize de nos prélèvements auraient conduit à une interdiction de baignade et/ou de pratique sportive entre le pont de l'Alma et le pont Alexandre-III en se basant sur le barème référentiel des fédérations », pointe l'ONG. En cause ? Les teneurs en bactéries indicatrices de pollutions fécales, E. coli et entérocoques, liées aux eaux usées.

“ La plupart des ouvrages ne sont pas opérationnels et le seront à partir de mai 2024 : notre objectif est d'être prêt pour l'été 2024 ” Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris « Nous ne sommes pas surpris et inquiets des résultats de Surfrider : ils ont été réalisés durant une période où la qualité de l'eau n'est pas propice à la baignade, réagit Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris, chargé du sport et des Jeux olympiques et paralympiques. La plupart des ouvrages ne sont pas opérationnels et le seront à partir de mai 2024 : notre objectif est d'être prêt pour l'été 2024. » En 2019, en prévision des épreuves et pour améliorer la qualité de l'eau du fleuve, la Ville de Paris et ses partenaires ont lancé un plan d'action qui vise un meilleur traitement des rejets en sortie de stations d'épuration, la réduction des déversements d'eaux usées non traitées lors des orages, la correction des mauvais branchements sur les réseaux et une action sur les rejets des bateaux stationnaires.

Une réduction des risques à deux jours

Selon un point de la préfecture en mars dernier, certains objectifs sont atteints : ainsi, les unités de désinfection des rejets des stations de Valenton (Val-de-Marne) et de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), en amont, sont désormais en service. Par ailleurs, 85 % des bateaux résidentiels sont raccordés au réseau de collecte des eaux usées sur les quais des ports. Concernant les déversements par temps de pluie, le bassin d'orage d'Austerlitz devrait être livré le 2 mai et entré en service courant mai. De la même manière, la station de dépollution des eaux pluviales du ru de la Lande (Val-de-Marne) ou les ouvrages sur le bassin versant du ru Saint-Baudile (Seine-Saint-Denis) devraient s'achever au second semestre 2024. En cas de forte pluie, (…) les déversements d'eaux usées viendront dégrader la qualité de l'eau, reconnaît toutefois la préfecture. Ces actions permettront de réduire à moins de deux jours après la dernière pluie la période d'impossibilité de tenir les épreuves en Seine. » En cas d'épisode pluvieux exceptionnel, le plan B sera de décaler de quelques jours les épreuves.

Côté réseau de collecte, 32 % des mauvais branchements ont été supprimés. « C'est toutefois une pollution marginale, assure Pierre Rabadan. Ce sont des travaux structurants, longs et difficiles, l'idée est d'arriver à 50 % pour l'été 2024. »

La mairie prévoit de rendre publique de manière hebdomadaire les résultats des prélèvements dans la Seine, mais ne compte pas accorder de dérogation à l'ONG pour qu'elle poursuive sa propre campagne de suivi de la qualité des eaux durant les Jeux. « Sur un site olympique, il y a des règles à respecter, oppose Pierre Rabadan. Il n'y a pas de défiance à avoir, nos outils d'analyse sont les mêmes. »

Reste à voir si le calendrier des chantiers sera tenu et le soleil au rendez-vous.