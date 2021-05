À l'issue de son assemblée générale du 1er avril 2021, le conseil d'administration de l'Association française des ingénieurs et techniciens de l'environnement (Afite) a élu Sylvain Boucher à sa présidence.

Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm et diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées, des Universités de Paris VI et d'Orsay, Sylvain Boucher est entré chez Veolia environnement en 2007 après de nombreuses années d'expériences dans le secteur privé, au sein de collectivités publiques et dans les services centraux de l'État, dans les domaines du transport, du logement, de l'aménagement du territoire et de la construction.

Il a été élu, en 2015, président du pôle de compétitivité Aqua-valley qui fédère un réseau de 240 adhérents du domaine des métiers et du cycle de l'eau (grandes entreprises, ETI, PME/TPE, organismes de recherche et de formation, associations).

Sylvain Boucher est aujourd'hui président délégué du pôle de compétitivité « France Water Team », structure fédérative créé en 2019 regroupant les trois pôles de compétitivité français du secteur de l'eau (Aquavalley, Dream eau et milieux et Hydreos) et comptant près de 500 adhérents. Sylvain Boucher est également délégué France chez Veolia environnement.

À l'Afite, il succède à Alain Rousse, qui a souhaité se retirer après douze années au poste de Président. Il demeure administrateur de l'afite et a été nommé vice-président de l'association par le conseil d'administration.