La température moyenne du mois de juillet 2023 a atteint la limite fixée par les Accords de Paris

La température moyenne globale au mois de juillet 2023 a atteint 16,95°C, soit le mois le plus chaud jamais enregistré selon le programme européen Copernicus, qui confirme ainsi ses premières estimations du 27 juillet. Un record qui se situe 1,5 degré au-dessus du niveau préindustriel, la limite « préférable » fixée pour 2100 par les Accords de Paris – qui a même été dépassée temporairement au cours des première et troisième semaines de juillet. Le dernier record, qui datait de juillet 2019 (16,63°C), est ainsi battu. Le jour le plus chaud, le 6 juillet, a même vu sa température moyenne atteindre 17,08°C.

Les températures exceptionnelles qui touchent également la surface des océans depuis le mois d'avril ont par ailleurs contribué à ce record de chaleur, précise Copernicus. Le 31 juillet dernier, la valeur moyenne à la surface de l'eau a ainsi « atteint un record de 20,96°C, soit 0,01°C de plus que la valeur la plus élevée jamais enregistrée, qui était de 20,95°C le 29 mars 2016 ».

Des nouveaux records nationaux ont également été battus, comme en Chine, où la température a atteint 52,2°C le 16 juillet. A priori, celui de 2021 en Europe – 48,8°C mesurés en Sicile au mois d'août – n'a pas été battu. « Il est peu probable que le record de juillet reste isolé cette année, les prévisions saisonnières du C3S [Copernicus Climate Change Service] indiquent que les températures sur les zones terrestres devraient être bien supérieures à la moyenne » déclare Carlo Buontempo, directeur du C3S.