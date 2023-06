Énergies renouvelables : un triplement est nécessaire pour respecter l'Accord de Paris, selon l'Irena

Environ 295 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables ont été installées à travers le monde en 2022. Un nouveau record annuel qu'il faudra néanmoins plus que tripler en 2030 pour « corriger la tendance actuelle et respecter la trajectoire climatique correspondant à une augmentation de 1,5 °C de la température d'ici à 2100 ». Telle est la conclusion d'un nouveau rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (Irena), publié le 22 juin.

D'après les estimations de l'Irena, les divers plans nationaux de développement des énergies renouvelables ne parviendront pas à assurer la neutralité carbone en 2050, point d'étape nécessaire au respect de l'Accord de Paris. Le monde continuerait même d'émettre environ 34 milliards de tonnes d'équivalent CO 2 (GtCO 2 e/an) à cette date. En multipliant par plus de trois les capacités renouvelables installées chaque année dès 2030 (passant de 295 à 975 GW/an, représentant ainsi 35 % de la consommation d'énergie finale), l'Irena estime parvenir à un bilan carbone négatif, de - 0,2 GtCO 2 e/an. Pour cela, elle chiffre l'investissement nécessaire à 1 300 milliards de dollars par an (contre 486 milliards actuellement). Elle compte également sur la production d'hydrogène « vert » (au moins 233 GW pour 0,5 GW aujourd'hui) et la capture et le stockage du CO 2 , ou CCS, (portée à 1,4 GtCO 2 e capturée par an, contre 0,04 aujourd'hui).

Et d'après les observations de l'Irena, le développement actuel des énergies renouvelables reste largement insuffisant. « Chaque retard aggrave le défi déjà considérable consistant à respecter l'objectif prioritaire de l'Accord de Paris, souligne l'agence. Le manque de progrès risque également d'augmenter les futurs investissements nécessaires et le coût des effets accentués du réchauffement climatique. » En réaction à la publication de ce rapport, Sultan Ahmed Al Jaber, le président désigné de la COP 28, prévue à Dubaï à l'automne prochain, a annoncé avoir « reconfirmer un engagement partagé avec l'Union européenne de soutenir ce triplement des énergies renouvelables pour 2030 auprès de toutes les parties participantes à la COP 28 ».