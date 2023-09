Outre-mer : mettre les moyens pour enclencher la transition énergétique

Revoir les objectifs de transition énergétique et renforcer la gouvernance, c'est ce que propose le groupe de travail sur la Stratégie énergie climat déclinée aux outre-mers. La loi actuelle prévoit que ces territoires, très dépendants des énergies fossiles, atteignent, dès 2030, l'autonomie énergétique et un mix électrique 100 % renouvelable. Si le second objectif est atteignable à cet horizon, en s'appuyant notamment sur les bioliquides, le premier est davantage envisageable à l'horizon 2050, estime le groupe de travail.

Ce dernier préconise donc l'élaboration, pour chacun des territoires non interconnectés, d'un document d'orientation stratégique spécifique (comme les « Futurs énergétiques » de RTE pour la métropole), afin de poser les différents scénarios de transition et d'éclairer les choix politiques. Il préconise, en plus, la constitution d'une « task force » de l'État pour accompagner ces travaux, ainsi que son propre maintien « afin de disposer d'un canal direct et pérenne sur les problématiques énergétiques des ZNI ». Les moyens humains attribués à la transition énergétique de ces territoires doivent également être renforcés dans les services de l'État.

Enfin, le groupe de travail préconise de mettre en œuvre un volet sur l'outre-mer dans le Plan géothermie d'ici à la fin de l'année, d'accompagner la structuration des filières biomasse, bois-énergie et CSR et d'accélérer le déploiement du solaire photovoltaïque et thermique.