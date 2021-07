Transport aérien : lancement d'un nouvel appel à projets de biocarburants

Le Gouvernement continue d'inciter l'émergence à de nouveaux biocarburants aéronautiques « durables ». Jean-Baptiste Djebbari et Agnès Pannier-Runacher, respectivement ministres délégués au Transport et à l'Industrie, ont lancé un nouvel appel à projets dans cette optique. Ils l'ont annoncé le 27 juillet à l'occasion d'un déplacement à Venette (Oise) sur le site de prétraitement du démonstrateur BioTFuel de TotalEnergies. Pour rappel, ce projet vise à convertir, par gazéification, de la biomasse lignocellulosique en « biogazole » et « biokérosène ».

Ce nouvel appel à projets, nommé « Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables », est doté d'une enveloppe plafonnée à 200 millions d'euros. Il est ouvert à tous projets de recherche et développement consacrés à l'accélération de la mise sur le marché de « solutions ambitieuses, innovantes et durables » en la matière. Il se déroulera en deux vagues de sélection : une première, jusqu'au 15 octobre 2021, et une seconde, jusqu'au 29 avril 2022. Le cahier des charges est d'ores et déjà disponible en ligne.

L'accompagnement proposé concernera aussi bien les phases de recherche que de démonstration opérationnelle. L'objectif est de « soutenir la production de biocarburants durables à partir de biomasse et de carburants synthétiques, la construction de démonstrateurs et, pour les projets les plus matures, des travaux d'ingénierie en amont », détaille plus précisément le Gouvernement dans un communiqué.

Ce nouvel appel à projets fait suite à un appel à manifestation d'intérêt, lancé en janvier 2020 dans le cadre du 4ème Programme d'investissements d'avenir (PIA4) et de la nouvelle stratégie nationale « Produits biosourcés et biotechnologies industrielles – Carburants durables » comprise dans l'actuel plan de relance.