Voies navigables de France : les ambitions de développement pour les dix prochaines années

Les ministres de la Transition écologique et des Transports, Barbara Pompili et Jean-Baptiste Djebbari, ont signé avec Voies navigables de France (VNF) un contrat d'objectifs et de performance (COP) pour les dix prochaines années. Ce contrat « est doté de moyens importants et inédits : 220 millions d'euros (M€) en 2020, 300 M€ en 2021 (grâce à l'apport de 175 M€ du plan de relance sur 2021-2022). À l'horizon 2030, 3 milliards d'euros (Md€) seront consacrés en investissement aux infrastructures fluviales, dont 1,9 Md€ dédiés à la régénération et à la modernisation du réseau », indique le communiqué. Une stratégie économique de long terme sera également élaborée pour développer des ressources propres à VNF et diversifier les recettes.

Le COP prévoit que des projets de territoires soient définis en partenariat avec les collectivités sur le réseau à petit gabarit. La modernisation de la gestion fluviale sera également engagée (téléconduite, automatisation, gestion hydrologique plus fine, innovation, verdissement de la flotte…). Enfin, le volet « gestion globale de la ressource » est également au cœur du contrat d'objectifs. « Dans le contexte de changement climatique, les voies d'eau jouent un rôle accru en tant qu'espace naturel et vivant, elles constituent une réserve de biodiversité tout en étant dotées d'un potentiel de production d'énergies renouvelables (barrages hydroélectriques et hydroliennes fluviales par exemple) », estiment les ministères.