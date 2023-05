Plastiques issus de DEEE : Ecosystem publie un comparatif des technologies de tri

Comment améliorer le tri sans bien connaître les moyens à disposition pour y parvenir ? Le 13 avril, Ecosystem, l'éco-organisme chargé de la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), a tenté de répondre à cette question avec la publication d'un guide « le plus exhaustif possible » répertoriant toutes les technologies de tri des plastiques issus de cette filière. En dressant l'inventaire de 28 technologies distinctes, ce document entend incarner un véritable « outil d'aide à la décision » aussi bien destiné aux professionnels des centres de tri ou de recyclage qu'aux producteurs d'équipements.

« La forte hétérogénéité des plastiques, la proportion importante de plastiques sombres ainsi que la présence d'additifs réglementés (retardateurs de flamme bromés aujourd'hui interdits par exemple), impactent fortement les taux de recyclage des plastiques dans la filière DEEE, ne permettant pas d'atteindre un modèle efficient d'économie circulaire », souligne Ecosystem.

Son guide, élaboré avec l'assistance des experts de la chaire Mines urbaines de l'École nationale supérieure d'arts et métiers (Ensam), brosse le portrait d'une trentaine de technologies de tri sous la forme de fiches. Chacune d'entre elles détaille le niveau de maturité de la technologie, son rendement, sa capacité, la nature des intrants et des plastiques obtenus, l'impact environnemental ainsi que les avantages et les inconvénients en fonction du besoin satisfait.

Parmi les technologies présentées : l'hydrocyclone, qui sépare les matériaux de différentes tailles grâce à la force centrifuge ; l'induction pilotée, qui caractérise les plastiques en fonction des distorsions d'un champ magnétique ; ou encore le Raman, qui identifie les matériaux à l'aide d'un laser.