Projet métal : 19 millions de Français peuvent trier leurs petits emballages métalliques

Trier et recycler les petits déchets aluminium directement dans les ordures ménagères, c'est rentable

En partenariat avec Nespresso, plusieurs centres de tri ont tenté l'expérience du projet Metal et en sont convaincus : il est économiquement possible de trier les petits éléments en aluminium comme les capsules de café, mais pas seulement. So, what else ?