Le tribunal administratif de Poitiers suspend le permis de la retenue d'eau du Priaires

Une suspension en urgence du permis d'aménager pour construire la retenue d'eau dite du Priaires (SEV 2), sur la commune Val-du-Mignon (Deux-Sèvres) : c'est la décision qu'a pris le tribunal administratif de Poitiers par l'ordonnance du 30 octobre 2023.

L'autorisation avait été donnée en août dernier à à la Société coopérative anonyme de l'eau des Deux-Sèvres pour la réalisation d'une retenue d'une capacité de 167 662 m3 au lieu-dit « Champ-de-Verdais ». L'association de protection d'information et d'études de l'eau et de son environnement (APIEEE) avait alors déposé des recours début octobre, dénonçant un conflit d'intérêts : parmi les porteurs et bénéficiaires du projet figure la maire de la commune du Val-du-Mignon, qui a accordé le permis. « Si le maire d'une commune est intéressé à un projet faisant l'objet d'une demande de permis, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour prendre la décision à la place du maire », a rappelé le tribunal administratif de Poitiers.

La coopérative a indiqué qu'elle reprendrait le chantier dès que la procédure serait régularisée.