L'Union européenne s'accorde définitivement sur l'instauration d'un chargeur universel en 2024

L'Union européenne s'est décidée : le chargeur universel deviendra une réalité en 2024. Le 7 juin, un accord provisoire a été conclu en ce sens entre les négociateurs du Parlement européen et du Conseil. Il précède l'accord formel, prévu en septembre prochain, qui modifiera définitivement la directive relative aux équipements radioélectriques. « Cette législation s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de l'Union visant à rendre les produits plus durables, à réduire les déchets électroniques et à faciliter la vie des consommateurs, rappelle le Parlement dans un communiqué. Les nouvelles obligations entraîneront une plus grande réutilisation des chargeurs et aideront les consommateurs à économiser jusqu'à 250 millions d'euros par an sur les achats inutiles de chargeurs. On estime que les chargeurs jetés et inutilisés représentent environ 11 000 tonnes de déchets électroniques par an. »

En septembre 2024, tous les téléphones mobiles, tablettes, liseuses, écouteurs, appareils photo, casques, enceintes et consoles vidéoludiques portables nouvellement mis sur le marché devront comporter un port de recharge (et le câble adapté) configuré en USB type-C (ou USB-C). D'ici à 2026, il en sera de même pour tous les ordinateurs portables. Cette nouvelle réglementation européenne prévoit, en outre, d'harmoniser la vitesse de charge en optant pour la charge rapide, « ce qui permet aux utilisateurs de charger leurs appareils à la même vitesse avec n'importe quel chargeur compatible ». S'agissant plus précisément des solutions de recharge sans fil, l'encadrement de leur interopérabilité pourra être assurée par le biais d'actes délégués. Enfin, concernant le bloc d'alimentation du chargeur (dans le cas où il est dissocié du câble), la Commission européenne devrait s'y intéresser dans un second temps, avant 2026.