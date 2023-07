UrbanPrint : Efficacity accompagnera 20 projets d'entreprises publiques locales

L'Institut de recherche et de développement Efficacity accompagnera vingt projets d'aménagement urbain, portés par des entreprises publiques locales (EPL), via l'utilisation du logiciel UrbanPrint. Ces EPL ont été sélectionnées, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé en mars dernier, avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales (FedEPL).

Développé par Efficacity et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), le logiciel UrbanPrint permet d'évaluer, en analyse du cycle de vie (ACV), les impacts énergie, carbone et environnementaux d'un projet d'aménagement urbain, en neuf comme en rénovation.

Les lauréats bénéficieront d'un accompagnement subventionné à 50 % par Efficacity pour procéder, grâce à UrbanPrint, à l'évaluation de l'impact énergie et carbone de leur projet. Le logiciel leur permettra d'identifier les leviers d'action pour réduire cet impact.