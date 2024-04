UrbanPrint : Efficacity lance un nouvel appel à manifestation d'intérêt

L'Institut de recherche et de développement Efficacity lance avec la Fédération des élus des entreprises publiques locales (FedEPL) un second appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour accompagner les aménageurs dans l'amélioration de la performance énergie-carbone de leurs projets.

Les EPL sélectionnées seront accompagnées pour l'utilisation du logiciel UrbanPrint. Développé par Efficacity et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB), cet outil permet d'évaluer, en analyse du cycle de vie (ACV), les impacts énergie, carbone et environnementaux d'un projet d'aménagement urbain, en neuf comme en rénovation.

Les candidatures sont à soumettre avant le 14 juin à 16 heures.

Le premier AMI, lancé en mars 2023, a permis de retenir 18 projets, portés par une douzaine d'aménageurs.