Varenne agricole de l'eau : cinq organisations dénoncent « une parodie de consultation »

Alors que se tient, ce mercredi 20 octobre, un point d'étape des groupes de travail du Varenne agricole de l'eau, cinq organisations déplorent la manière dont l'événement a été organisé. La Confédération paysanne, la Fédération nationale d'agriculture biologique, l'UFC-Que Choisir, France Nature Environnement et le Réseau Action Climat estiment, en effet, que ce Varenne constitue « une parodie de consultation ». « De nombreuses parties prenantes ont été délibérément écartées des groupes de travail, notamment des syndicats agricoles, les syndicats professionnels représentant l'agriculture biologique, plusieurs organisations environnementales et les associations de consommateurs, le débat s'en trouvant totalement déséquilibré au bénéfice des irrigants et de la vision la plus intensive de l'agriculture », indiquent-elles. Pour mémoire, déjà, lors du lancement de l'événement, l'association FNE avait refusé d'y participer considérant que ce dernier était à visée électorale.

« L'ensemble des parties prenantes sont les bienvenues, a opposé le ministère de l'Agriculture lors d'un point presse organisé pour l'occasion, ce mercredi. Ce sont les présidents des différentes thématiques qui ont la charge de veiller à ce que l'ensemble des parties prenantes aient accès au débat. »

Lors du point d'étape de ce jour, les groupes de travail ont prévu de présenter l'avancée de leur réflexion et des réalisations déjà effectuées.