Le Pacte en faveur de la haie prévoit une augmentation nette de 50 000 km de haies en France d'ici à 2030. Celles-ci offrent de nombreux services environnementaux. Mais l'approvisionnement en végétaux patine. Reportage.

Les haies bocagères sont en voie de disparition : 70 % ont été effacées du paysage depuis 1950, notamment pour répondre aux enjeux d'une agriculture industrielle intensive. Et ça s'accélère ces dernières années, selon de récentes études : 23 000 km de haies sont tombés entre 2017 et 2021.

Pourtant, en plus de constituer une solution efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, les haies offrent de nombreux autres services environnementaux sur l'exploitation agricole, comme l'explique Fabien Liagre, ingénieur, chercheur pour le bureau d'études Agroof et cofondateur de l'Afac-Agroforesterie, le plus grand réseau agroforestier en France. Regarder le reportage vidéo.

L'État a récemment pris conscience de la situation. En 2021, 45 millions d'euros ont été attribués à la plantation de 7 000 km de haies et d'alignement d'arbres intraparcellaires. Un objectif fixé initialement à… 2024. Mais depuis la mise en place de ces aides, les pépiniéristes sont dévalisés. Du moins, ceux qui produisent les espèces d'arbres et d'arbustes recherchés. Des espèces variables selon les localités. En effet, pour que les haies soient résilientes et qu'elles apportent tous les bienfaits environnementaux attendus sur le long terme, les végétaux plantés doivent être locaux, selon Fabien Liagre.

Conséquence, il y a des ruptures d'approvisionnement et les prix s'envolent, de 25 %, voire de 50 %, selon certains témoignages. Ce qui impacte les projets en développement. Autre conséquence, les organismes chargés d'accompagner la plantation, comme les bureaux d'études, sont contraints de s'approvisionner à l'étranger.

L'État a annoncé pour septembre 2024 un Pacte en faveur de la haie. À nouveau, 110 millions d'euros contribueront à la plantation cette fois de 50 000 km de haies d'ici à 2030. Et aussi à payer des organismes pour le conseil et le suivi durable des plantations. En effet, un certain nombre d'entre elles échouent ou sont laissées à l'abandon. Il va falloir aussi aider à l'installation de nouvelles pépinières. Selon Fabien Liagre, « il faudrait au moins multiplier par deux ou par trois le nombre de pépinières, voire par cinq ou six pour les petites », qui répondent parfois mieux aux besoins locaux.

La marque Végétal local est une marque collective de l'Office français de la biodiversité, créée à l'initiative des conservatoires botaniques nationaux, de l'Afac-Agroforesterie et de Plante et Cité. C'est un outil de traçabilité des végétaux sauvages et locaux. Il s'agit de favoriser des espèces locales issues de collectes en milieu naturel sans avoir subi de sélection par l'homme ou de croisement. Objectif : assurer une meilleure résilience des plantations, mieux adaptées aux climats et aux écosystèmes. Aujourd'hui, 121 producteurs en France bénéficient de cette marque. Elle permet aussi d'obtenir une bonification des aides.