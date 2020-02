Renouvelables : Voltalia acquiert Greensolver, spécialiste des services de gestion de centrales

Le 25 février, le producteur d'énergie renouvelable Voltalia a annoncé avoir acquis Greensolver, un prestataire européen de services techniques, administratifs et contractuels, durant toutes les étapes de la vie des centrales éoliennes et solaires.

« Forte de 39 salaries, [Greensolver] gère pour ses clients 95 centrales d'une puissance cumulée de 1,4 gigawatts (GW) situées dans neuf pays d'Europe, principalement en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas », précise Voltalia.

Greensolver « propose [aussi] à ses clients des prestations de gestion et de conseils (revue financière, planification et suivi de la construction, optimisation des opérations de maintenance, etc.) », ajoute Voltalia.

Avec cette acquisition, Voltalia entend consolider sa position d'acteur intégré des énergies renouvelables sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'entreprise rappelle qu'elle offre déjà à ses clients tiers des services de développement de projets, de fourniture d'équipements, de construction et d'exploitation-maintenance de centrales.