Projet Inspira : la justice administrative annule l'autorisation environnementale

Suite à une recours de l'association Vivre ici Vallée du Rhône Environnement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, par une décision du 4 mai 2021, l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 décembre 2018 qui autorisait le projet Inspira sur la zone industrialo-portuaire de Salaise-sur-Sanne et de Sablons (Isère).

La juridiction administrative a estimé que le projet n'était pas compatible avec les objectifs et les orientations du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2016-2021 du bassin Rhône-Méditerranée compte tenu des nouveaux besoins en eau générés par ce projet d'extension et du déficit quantitatif en eau de la nappe alluviale du Rhône court-circuité de la plaine de Péage de Roussillon. Le tribunal a rejeté la demande de la société Isère aménagement qui lui demandait de surseoir à statuer et de pouvoir régulariser les vices entachant l'autorisation.

Le projet Inspira vise à étendre une zone industrialo-portuaire sur une nouvelle surface à aménager de 221 hectares. Ce site est à l'origine du débat national sur le fonctionnement des enquêtes publiques qui s'est tenue en 2019. Le président de la commission d'enquête, Gabriel Ullmann, avait en été radié de la liste des commissaires enquêteurs après avait donné un avis défavorable au projet.