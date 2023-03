Le chiffre du 6 mars 2023

7,6 millions d’euros

C’est le montant de l’aide complémentaire apportée au massif des Landes de Gascogne pour la défense des forêts contre les incendies (DFCI). L’enveloppe du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire permettra la remise en état des pistes et fossés dégradés à la suite des incendies de l’été 2022. Elle vise aussi un « renforcement de la surveillance des massifs » par le financement de caméras et des moyens pour les associations de DFCI.