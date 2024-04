Ils l’ont dit le 26 avril 2024

On ne peut pas durablement avoir les normes environnementales et sociales les plus exigeantes […] et penser que l’on continuera à créer des emplois Emmanuel Macron - Président de la République

Dans son discours sur l’Europe prononcé, jeudi 25 avril, à la Sorbonne, le président de la République a plaidé pour un recul sur les normes, dans un contexte de compétition avec la Chine et les États-Unis : « On ne peut pas durablement avoir les normes environnementales et sociales les plus exigeantes, moins investir que nos compétiteurs, avoir une politique commerciale plus naïve qu’eux et penser que l’on continuera à créer des emplois. Cela ne tient plus. Le risque, c’est que l’Europe connaisse le décrochage. » Si les références aux technologies et à l’industrie « vertes » ont été nombreuses, le président n’a pas dévoilé de nouvelles idées concrètes. Associés à d’autres enjeux, comme l’énergie, la compétitivité et la production, les sujets du climat et de l’environnement ont été relégués au second plan.