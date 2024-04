Le chiffre du 22 avril 2024

+ 7 %

C’est l’augmentation des précipitations en Europe en 2023 par rapport à la moyenne, d’après le rapport annuel sur l’état du climat en Europe de l’observatoire Copernicus publié le 22 avril 2024. Selon un des ensembles de données considéré, il s'agit de l'année la plus humide enregistrée depuis 1991. Cette hausse de l’abondance des précipitations a donné lieu à des événements catastrophiques, tels que les inondations observées dans de nombreux pays européens : de la Norvège à l’Italie, en passant par la Grèce et la France. L’observatoire pointe une année pleine de contrastes en Europe, avec des vagues de chaleur extrêmes et de grands incendies de forêt, ainsi que des inondations et des sécheresses.