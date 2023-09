Réduire les prélèvements d'eau de - 10 % d'ici à 2025 : c'est le défi lancé aux collectivités à l'occasion d'un déplacement Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Biodiversité, mardi 12 septembre.

À travers l'accompagnement de l'association Amorce, les acteurs publics sont invités à mettre en œuvre des actions parmi dix proposés, les plus pertinentes pour leur territoire : faire le bilan des consommations d'eau de son patrimoine et de ses services publics ; mobiliser le personnel territorial et s'assurer d'une métrologie fiable ; identifier et résorber les fuites avant et après compteur du patrimoine public ; installer du matériel hydroéconome et de récupération d'eau pour tous les équipements publics en commençant par les bâtiments les plus consommateurs ; optimiser les systèmes d'arrosage et mettre en place une gestion différenciée des espaces verts ; réduire les consommations d'eau des piscines et autres équipements sportifs ; économiser l'eau dans les services de nettoiement des espaces publics ; optimiser les consommations d'eau dans les services publics d'eau et d'assainissement ; installer un matériel performant et sensibiliser le public aux économies d'eau dans les établissement recevant du public (ERP) et dans les établissements scolaires ; mobiliser les abonnés du service public de l'eau par des campagnes de sensibilisation et la distribution des kits d'économies d'eau.

La première étape reste toutefois celle de l'état des lieux des consommations du patrimoine et des services de la collectivité.

L'objectif est avancé par rapport à celui fixé dans le cadre du plan eau qui visait comme horizon 2030. « Les services publics, en montrant l'exemple, peuvent jouer un rôle moteur dans la transition écologique, a assuré Sarah El Haïry. J'appelle toutes les collectivités volontaires à rejoindre ce défi que nous lançons avec Amorce. » Des fiches méthodologiques seront mises à la disposition des collectivités pour chaque action.

Les - 10 % de consommation pourront s'atteindre en cumulant la réduction des consommations d'eau dans les bâtiments et services publics et les économies d'eau liées à la réduction des fuites des réseaux. Les collectivités inscrites seront mises en lumière lors du congrès d'Amorce en octobre, à Toulon. Un point d'étape sera organisé fin 2024 ou début 2025, avant le bilan prévu en janvier 2026.