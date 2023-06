Au 1er juin, 66 % du niveau des nappes sont sous les normales mensuelles

Malgré les pluies printanières, la recharge des nappes reste insatisfaisante pour une majorité du territoire, selon le dernier bulletin du BRGM. En effet, 66 % du niveau des nappes sont sous les normales mensuelles en mai (pour 68 % en avril 2023). « L'étiage 2022 a été sévère sur une majorité des nappes et la recharge est restée peu active durant l'automne et l'hiver 2022-2023, rappelle le BRGM. En fin d'hiver, la situation des nappes était donc peu satisfaisante. Les pluies du début du printemps ont permis d'améliorer l'état des nappes les plus réactives situées dans les deux tiers nord du territoire. » À noter parmi ces zones privilégiées, les nappes du socle du Massif armoricain, de la Bretagne à la Vendée, les nappe de la craie marneuse cénomanienne du littoral d'Artois-Picardie ou encore les nappes des calcaires carbonifères de l'Avesnois et des calcaires jurassiques du Boulonnais.

À l'inverse, certains secteurs connaissent des situations tendues, avec des niveaux historiquement bas, comme les nappes alluviales côtières et des calcaires karstifiés de Provence et de Côte d'Azur et les nappes de l'aquifère multicouche du Roussillon. Du fait de plusieurs recharges hivernales successives peu intenses, les nappes inertielles du Dijonnais au Bas-Dauphiné affichent également des niveaux bas à très bas. « Les prévisions saisonnières de Météo-France sur les mois de juin, juillet et août ne privilégient aucun scénario pour les pluies, mais des températures plus élevées que la normale sur l'ensemble du territoire, projette le BRGM. Des températures élevées pourraient contribuer à augmenter les besoins en eau de la végétation et les prélèvements en eau. La vidange devrait donc théoriquement se poursuivre et les niveaux rester orientés à la baisse durant les prochaines semaines. »