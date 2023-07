La plateforme VigiEau lancée comme levier pour atteindre la sobriété hydrique

« Les deux tiers des nappes sont sous les normales et pour 20 % du pays dans une situation considérée comme très basse », a indiqué Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, mardi 11 juillet en ouverture de la conférence de presse pour le lancement de la plateforme VigiEau, sorte de déclinaison au secteur de l'eau de l'outil Ecowatt, la « météo de l'éléctricité ». L'idée ? Indiquer de manière claire, pour chaque commune, la situation de tension dans laquelle elle se trouve (non concerné, vigilance, alerte, alerte renforcée ou crise), ainsi que les consignes à respecter et des conseils pour réduire la consommation. Même dans un contexte de changement de résidence pour les vacances. Ce dispositif a été annoncé dans le cadre du Plan eau, présenté par Emmanuel Macron, le 30 mars dernier.

L'élaboration de l'outil a été porté par un collectif de citoyen, La Réserve. Créée dans la continuité de l'épidémie de Covid, cette communauté se mobilise pour trouver des réponses à des situations de crise. Elle s'appuie pour cela sur les compétences d'experts bénévoles et des outils financés par l'ONG Bayes impact. Et cette dernière s'est ainsi saisie des questions liées à la sécheresse. « Nous avons vite remarqué qu'il y avait un problème de transparence de ce qui était interdit et une méconnaissance des écogestes », a détaillé Florian Gauthier, cofondateur de La Réserve. Des volontaires ont alors travaillé durant trois mois pour rendre l'information plus accessible à tous. « C'est une collaboration, a pointé Christophe Béchu. Le collectif agrège des données qui proviennent de l'État. »

Le point presse a donné l'occasion au ministère de revenir sur les réalisations du Plan eau. « Trois sont terminées, 39 sont engagées ou en cours et 11 actions restent à démarrer », a situé Christophe Béchu. La campagne de communication grand public pour inciter les acteurs à la sobriété, l'outil VigiEau et la mise à jour du guide national des restrictions sécheresse sont donc désormais réalisées.