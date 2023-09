Prochain Plan écoantibio : l'Anses identifie des couples bactéries-antibiotiques prioritaires

Onze couples de bactéries-familles d'antibiotiques prioritaires devraient être plus particulièrement surveillés chez les animaux dans les prochaines années : l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) vient d'établir la première liste à l'échelle française. Ces travaux s'intègrent dans le cadre de la préparation du troisième Plan écoantibio. L'enjeu est important dans une optique « One health », qui englobe à la fois la santé humaine, environnementale et animale.

« Il est maintenant clairement établi que les compartiments humains, animaux et environnementaux sont largement interconnectés et que des bactéries résistantes à des antibiotiques peuvent circuler entre ces différents compartiments », a souligné le groupe d'experts de l'Anses qui a sélectionné les couples. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur trois critères sanitaires : la transmissibilité de l'antibiorésistance, la possibilité d'utiliser des antibiotiques alternatifs et le nombre d'infections et de décès qui leur sont attribuables.

L'idée serait que cette liste puisse servir d'outil pour les gestionnaires. Ainsi lorsqu'une bactérie de la liste hautement prioritaire est détectée chez un animal, des analyses seraient approfondies (séquençage pour en connaître le génome). « L'objectif est d'évaluer et de quantifier la contribution du réservoir animal dans la transmission aux humains de telles bactéries résistantes », précise l'Anses.