En 2022, MaPrimeRénov' financera la rénovation énergétique des logements de plus de quinze ans

À partir du 1er janvier 2022, MaPrimeRénov', distribuée par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), financera la rénovation énergétique des logements de plus de quinze ans, « afin de se concentrer sur les logements les plus anciens, davantage énergivores », a annoncé, le 22 octobre, le ministère du Logement. Jusqu'ici, les propriétaires des logements achevés depuis plus de deux ans étaient éligibles à cette aide.

« Concrètement, les propriétaires des logements construits depuis plus de deux ans mais moins de quinze ans ne pourront plus bénéficier de l'aide dans quelques mois. Le ministère a indiqué (à Batiactu, ndlr) que les logements de moins de quinze ans représenteraient 15 % du parc de logements et environ 9 % des dossiers de primes déposés en 2020 et 2021 », souligne le groupe Effy, spécialisé dans la rénovation énergétique. Par ailleurs, les forfaits des primes seront, en 2022, identiques aux actuels, à l'exception de ceux relatifs aux foyers fermés et inserts à bois qui seront augmentés « afin de contribuer à améliorer la qualité de l'air », a aussi précisé le ministère du Logement.

De même, le programme Habiter mieux Sérénité de l'Anah deviendra MaPrimeRénov' Sérénité à partir du 1er janvier 2022. Cette aide finance les rénovations globales des ménages les plus modestes.