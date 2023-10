L'Alliance HQE-GBC cherche à renforcer l'évaluation environnementale des chantiers

Jusqu'au 9 novembre 2023, l'Alliance HQE-GBC invite les professionnels du bâtiment à participer à un test HQE Performance pour évaluer et améliorer la connaissance des impacts environnementaux de la phase chantier de projets de construction, de rénovation et de déconstruction.

Ce test est réalisé dans le cadre du projet E2IC (Évaluation environnementale des impacts de la phase chantier), porté par l'Alliance et le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB). Il est mené en partenariat avec le Syndicat des entreprises de déconstruction, dépollution et recyclage (Seddre), Bouygues Bâtiment Île-de France, et bénéficie d'un financement de l'Agence de la transition écologique (Ademe).

L'Alliance HQE-GBC cherche à renforcer le recueil de données utilisées pour le calcul de la contribution de la phase chantier dans la réglementation environnementale (RE 2020) des bâtiments neufs, et pour la génération des déclarations environnementales des produits de construction (FDES/PEP). « La RE 2020, qui intègre les consommations d'énergie du chantier, la gestion des déchets et d'autres aspects clés, a catalysé le besoin de mieux comprendre et de quantifier ces impacts. »

Pour les opérations de rénovation et de déconstruction sur les chantiers pilotes, les partenaires d'E2IC veulent aussi collecter des données en matière de gestion des déchets (diagnostic PEMD).