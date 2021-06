Appel à projets de recherche : l'Ademe veut développer des solutions de résilience au changement climatique

L'Ademe, lance un appel à projet de recherche (APR) en planification et aménagement du territoire. Selon l'agence, les villes et territoires français sont particulièrement vulnérables aux impacts des aléas climatiques et au changement global. Elle a donc lancé l'APR PACT²e, destiné entre autres aux équipes de recherche publiques et privées, aux bureaux d'étude et aux associations. Cet APR a pour objectif de produire des connaissances sur l'adaptation des territoires et des villes au changement climatique et d'en tirer des solutions qui permettront, à terme de faire évoluer les documents de planification territoriale (SCoT, PLUi, …).

L'Ademe propose deux problématiques, à traiter ensemble ou séparément : l'une porte sur la réduction de l'impact des aléas (rafraîchir les villes, concevoir des formes urbaines durables) et l'autre concerne directement la planification des territoires. Le projet peut-être en préparation, en cours ou finalisé, à condition qu'il soit ancré dans un territoire. L'agence stipule également que les projets retenus pourront être subventionnés entre 25 et 100 % de leur coût. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 16 juillet.