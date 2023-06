Le CEA et Engie Research et Innovation lancent un programme de recherche sur les carburants solaires

Le CEA et Engie Research et Innovation (R&I) s'associent pour lancer la chaire industrielle « Prosper-H2 » de l'Agence nationale de la recherche (ANR) sur les carburants solaires, soit de l'hydrogène renouvelable fabriqué grâce à l'énergie solaire. L'objectif est de développer de nouveaux matériaux aux performances améliorées afin de concrétiser les dispositifs photoélectrochimiques à l'étude, et ainsi industrialiser la technologie.

Labellisée par le pôle de compétitivité Axelera, la chaire est portée par Engie R&I et cinq laboratoires du CEA disposant d'une expertise en chimie des matériaux, électrocatalyse et photoélectrocatalyse. Elle permettra également de « renforcer l'expertise du Lab Crigen » (laboratoire d'Engie R&I) qui compte déjà plusieurs projets en ce sens, de même que le CEA à travers ses programmes « Hydrogène » et « Économie circulaire du carbone ».

Les acteurs entendent ainsi valider, sous quatre ans, « les performances de prototypes optimisés de photoélectrolyse de l'eau pour une production décentralisée d'hydrogène solaire ». Le consortium a également pour objectif d'analyser « les impacts RSE de ces technologies par le biais d'une analyse du cycle de vie et d'études technico-économiques et sociotechniques ».

« Le lancement de ce programme de recherche contribuera à lever les verrous scientifiques, technologiques, économiques et sociétaux liés à cette technologie émergente », estime Laurent Baraton, responsable de programme de recherche chez Engie.