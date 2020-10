Un écran publicitaire numérique consomme 20 000 kWh sur sa durée de vie

L'Ademe s'est penchée sur les impacts environnementaux des écrans publicitaires numériques. Cette évaluation s'inscrit dans le cadre d'une étude, lancée en 2016, portant sur la modélisation et l'évaluation du poids carbone de produits de consommation, afin d'enrichir la base de données Impacts®. Une centaine de produits ont été passés au crible (appareils électriques, textiles, meubles, équipements de sport) dans un premier temps.

« Pour les écrans publicitaires, deux catégories de produits, représentant les deux technologies disponibles, seraient pertinentes à étudier. Cependant, en l'absence de données sur les écran géants (LED), il a été possible d'évaluer l'impact environnemental de l'écran publicitaire 2m² LCD (représentatif des écrans numériques présents dans le métro) », indique l'Ademe dans une fiche de synthèse.

Près de 3 000 écrans de ce type seraient déployés en France, dont 600 à Paris. Leur nombre a augmenté de 22 % entre 2017 et 2018. Ils sont essentiellement installés dans des centres commerciaux, des gares, des aéroports et dans les couloirs du métro.

L'Ademe a pris, comme hypothèse de travail, l'affichage de messages publicitaires 18 heures par jour, 365 jours par an pendant dix ans. « L'impact total est de 245 kgCO 2 , par année d'utilisation », indique la synthèse. La phase d'utilisation de l'écran génère plus de la moitié de ces émissions, suivie par la phase de production des matières premières (aluminium, cartes électroniques, acier, verre). « Les résultats étant présentés par année d'utilisation, plus la durée de vie du produit est grande, plus l'impact de cette phase est diminué (les impacts potentiels totaux sont divisés par la durée de vie) », souligne l'Ademe.

La consommation énergétique horaire est de 0,311 kWh en phase active et 2 Wh en veille. « Ainsi, au bout de dix ans d'utilisation, le panneau publicitaire aura consommé 20 477 kWh ». Soit l'équivalent de la consommation annuelle de quatre ménages français.