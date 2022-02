France Énergies marines propose un nouvel outil cartographique en ligne

L'association France Énergies marines (Fem) se dote d'une plateforme regroupant l'ensemble de ses données. Cet institut de transition énergétique, en partie financé par le Programme d'investissements d'avenir (PIA4), collabore avec des acteurs privés pour soutenir des projets en recherche et développement (R&D) d'énergies marines renouvelables.

Lancée en 2020, sa nouvelle plateforme Rescore constitue un outil de ressources publiques en ligne au sein de laquelle sont maintenant regroupées l'ensemble des données et métadonnées issues de ses projets et travaux de R&D. Elle est néanmoins vouée à accueillir, à terme, les données provenant de tous les acteurs du secteur « afin de devenir un point d'accès unique qui permettra le développement de la filière », énonce l'association. Chaque élément, document, carte, série temporelle ou mesure spatialisée, est attaché à plus de 150 rapports, études bibliographiques, caractérisation de sites et enquêtes environnementales. Les données peuvent également être visualisées par le biais d'un outil cartographique interactif.

« Cet outil est destiné à faciliter les choix des acteurs des énergies renouvelables océaniques lors des différentes phases de développement, d'exploitation et de démantèlement des projets marins en valorisant et en rendant accessibles les données, informations et outils, incluant des recommandations spécifiques au secteur », déclare Fem. La plateforme Rescore a, par ailleurs, été pensée pour être interopérable et pouvoir se combiner à d'autres centres de ressources français ou étrangers.