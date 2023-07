HydroTech Environnement est lauréat du trophée Innovation d'Expobiogaz

À l'occasion du salon Expobiogaz, à Strasbourg, les 7 et 8 juin derniers, le trophée Innovation a été remis à HydroTech Environnement pour son produit BioFlow Separation. Il s'agit d'une unité mobile autonome proposant un service de séparation de phases « hautes capacités » par presse à vis. Autonome en eau et en énergie, rapide d'installation (trente minutes de montage, autant de démontage), elle peut ainsi traiter et séparer, directement sur site, les effluents agricoles (tous les lisiers contenant 5 à 20 % de matières en suspension, ou MS), les digestats de méthanisation et les effluents industriels (vinicoles, de brasserie, etc.).

Avec une capacité de traitement de 300 m3 par heure, cette solution est 30 fois plus performante qu'une installation fixe, en raison de sa grande taille et de sa vitesse d'exécution, plus soutenue. Cela lui évite les inconvénients récurrents rencontrés sur les unités fixes, plus petites et fonctionnant moins souvent : usure, accumulations de matière sèche, etc. De 5 à 6 €/m3, le coût de la séparation de phases est ainsi ramené à 2 ou 3 €/m3 avec BioFlow Separation. Selon les besoins, la machine peut ajuster le taux de MS, le rendement et le débit. En fin de fabrication, BioFlow Separation sera lancé, courant 2023, et se déplacera dans la région Grand Est.