JO de Paris 2024 : des bornes électriques événementielles installées dans 300 villes

Le 13 juillet, l'État, le gestionnaire du réseau électrique Enedis et l'organisateur Paris 2024 ont lancé un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour soutenir 300 collectivités dans l'installation de bornes électriques. L'objectif est de réduire l'impact carbone de leurs événements dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

« Pour connecter au réseau certains sites temporaires des Jeux, comme la place de la Concorde et la place du Trocadéro, Paris 2024 a fait le choix d'utiliser une nouvelle solution technique développée par Enedis et mise en place grâce à la Ville de Paris : des bornes électriques événementielles. Installées sous la chaussée et rétractables, elles permettent des branchements temporaires, rapides et de forte puissance », expliquent les partenaires. Ces bornes resteront en héritage après les Jeux pour profiter à d'autres événements.

L'État, Enedis et Paris 2024 souhaitent partager cette solution avec les collectivités locales qui vont faire vivre les Jeux (villes hôtes, villes étapes du relais de la Flamme, sites de célébration…). Jusqu'au 1er octobre 2023, les collectivités intéressées peuvent déposer leur candidature. Elles pourront consulter les conditions et envoyer leur dossier à parsolutions-evenementielles@enedis.fr.

L'État, via le plan France 2030, l'Agence de la transition écologique (Ademe) et Enedis prendront à leur charge 60 % du coût total de l'équipement et du raccordement.