L'ingénieur et ancien député Jean-Charles Colas-Roy passe de vice-président à président de Coénove, association des professionnels de l'efficacité énergétique dans le bâtiment, à compter de ce mardi 14 mars.

Déjà vice-président depuis janvier dernier, Jean-Charles Colas-Roy est désormais à la présidence de Coénove, qui promeut la place du gaz dans la stratégie énergétique française. Il succède ainsi à Bernard Aulagne, président de l'association depuis 2014, année de sa création, et qui en devient président d'honneur.

Ingénieur diplômé de l'Institut polytechnique de Grenoble, Jean-Charles Colas-Roy a commencé sa carrière en cofondant, en 2004, la société H3C-énergies, spécialisée dans l'optimisation de la consommation énergétique. De conseiller municipal en Isère, il devient député pendant le premier mandat d'Emmanuel Macron. Il a notamment siégé au sein de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, tout en étant membre du conseil d'administration de l'Ademe.

Spécialiste de la transition énergétique et de ses enjeux, il compte apporter son expérience pour « accélérer la décarbonation du secteur du bâtiment », notamment grâce à la filière gaz, qu'il considère comme un « véritable atout ». « Les prochains mois seront décisifs, en particulier avec la future LPEC (loi de programmation sur l'énergie et le climat) et la mise à jour de la SNBC (Stratégie nationale bas carbone) dans le cadre de laquelle Coénove poursuivra sa défense d'un mix énergétique pluriel et diversifié », affirme le nouveau président.