ODD : l'Union européenne peine à progresser sur la lutte contre les changements climatiques

Le 22 juin, l'office statistique de l'Union européenne (UE) Eurostat a publié son dernier rapport de suivi de la mise en œuvre, dans l'UE, des 17 objectifs onusiens de développement durable (ODD) d'ici à 2030. Eurostat a évalué les progrès réalisés par les États membres vers l'atteinte des 17 ODD au cours des cinq dernières années, en se basant sur 100 indicateurs. Parmi les ODD en lien avec l'environnement, Eurostat souligne qu'« il n'y a pas eu de progrès » de l'UE pour réaliser l'ODD n°13 qui concerne les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques. Idem pour l'ODD n°5 « Égalité entre les sexes ».

S'agissant de l'ODD n°6 « Eau propre et assainissement » et de l'ODD n°14 « Écosystème aquatique », Eurostat ne peut pas quantifier les progrès des pays, « faute de données suffisantes relatives aux cinq dernières années ». Les progrès de l'UE ont été « modérés » pour huit autres ODD, dont quatre sont en lien avec l'environnement : « Villes et communautés durables » (ODD n°11), « Consommation et production responsables » (ODD n°12), « Écosystèmes terrestres » (ODD n°15) et « Énergie propre et d'un coût abordable » (ODD n°7). Figurent aussi l'ODD n°4 « Éducation de qualité », l'ODD n°17 « Partenariats pour la réalisation des objectifs », l'ODD n°10 « Inégalités réduites » et l'ODD n°9 « Industrie, innovation et infrastructure ».

Au cours des cinq dernières années, Eurostat note également des progrès « notables » pour réaliser l'ODD n°16 « Paix, justice et institutions efficaces ». Enfin, « de bons progrès » ont été constatés pour l'atteinte des ODD n°1 « Pas de pauvreté » et n°3 « Bonne santé et bien-être ». Auxquels s'ajoutent l'ODD n°2 « Assurer la sécurité alimentaire et une agriculture durable » et l'ODD n°8 « Travail décent et croissance économique ».