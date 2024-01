Immatriculation de véhicules : l'échappée de l'électrique

La tendance est désormais bien inscrite dans le paysage de la mobilité française : à la fin de l'année 2023, un million et demi de véhicules électriques et hybrides rechargeables légers étaient en circulation dans le pays, selon l'association Avere-France, dont près d'un demi-million immatriculés cette même année. Les véhicules 100 % électriques représentent la part la plus importante avec 328 512 unités, (+49,5 % par rapport à 2022) contre 163 354 hybrides rechargeables (+ 28,5 %). À eux deux, ces segments emportent presque 23 % du marché.

Cette évolution peut s'expliquer par l'augmentation de la capacité des batteries qui garantit maintenant des autonomies suffisantes pour des véhicules plus lourds. En 2015, la moyenne des autonomies du parc immatriculé était de 220 km. Elle a désormais atteint plus de 320 km. Dans le peloton de tête des modèles les plus vendus, on trouve la Tesla Model Y (37 129 immatriculations), la Dacia Spring (29 918) et la Peugeot e-208 (26 347). Toutes des SUV…

Le marché des camions électriques a, lui aussi, décollé l'année dernière, avec 508 immatriculations, soit 273 % de plus qu'en 2022. Celui des bus, en revanche, a connu une légère baisse, avec 408 immatriculations, soit - 25 %. Celui des deux-roues n'a pas fait beaucoup mieux, avec 25 134 véhicules vendus (- 22 %). En parallèle, 118 000 points de recharge ont ouvert au public, dont 9 100 ultra-rapides, au sein de 40 000 stations. Un chiffre en hausse de 44 % en un an. En 2035, l'Avere-France évalue à 300 000 ou 400 000 points de charge, dont plus de 32 000 ultra-rapides, les besoins en points de charge pour plus de 12 millions de voitures et 110 000 poids lourds.