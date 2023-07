Accompagnateurs Rénov' : les acteurs privés peuvent candidater à l'agrément

Le 3 juillet, l'Agence nationale de l'habitat (Anah) a ouvert sa plateforme numérique d'agrément pour être un Accompagnateur Rénov' aux acteurs privés : les architectes, les professionnels disposant d'une qualification d'auditeur énergétique et les sociétés de tiers-financement.

Depuis mai dernier, la plateforme de demande d'agrément a d'abord été ouverte aux acteurs publics qui réalisent déjà des prestations d'accompagnement des ménages dans les étapes de leur projet de rénovation énergétique (opérateurs de l'Anah et espaces conseil France Rénov').

À compter du 1er janvier 2024, le recours à un Accompagnateur Rénov' sera obligatoire pour les ménages qui souhaitent réaliser des rénovations globales performantes financées par MaPrimeRénov', versée par l'Anah. Cette obligation ne concerne que l'accompagnement des ménages pour la rénovation de leur logement individuel. « Pour les syndicats de copropriétaires qui souhaitent bénéficier de MaPrimeRénov' Copropriété, les règles ne changent pas. Une assistance à maîtrise d'ouvrage est toujours obligatoire selon les conditions réglementaires en vigueur », précise l'Anah.

À partir du 1er janvier 2024, tous les acteurs publics et privés devront détenir l'agrément délivré par l'Anah. L'objectif est de pouvoir disposer de 4 000 à 5 000 Accompagnateurs Rénov' d'ici à 2025.

La prestation d'Accompagnateur Rénov' inclut une mission d'accompagnement technique, financier, administratif et social auprès des ménages. Elle peut aussi inclure l'audit énergétique éligible à MaPrimeRénov'. La prestation sera prise en charge par l'État, avec un plafond de 2 000 euros TTC, couvert à 100 % pour les ménages très modestes ; 80 % pour les ménages modestes ; et respectivement à 40 % et 20 % pour les ménages aux revenus intermédiaires et supérieurs.