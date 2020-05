Les actionnaires de Total rejettent la « résolution climat »

Les actionnaires du groupe pétrolier Total ont rejeté, ce vendredi 29 mai, la proposition de « résolution climat » présentée en avril par onze actionnaires. Le projet de résolution, qui demandait à l'entreprise « d'aligner ses activités avec les objectifs de l'Accord de Paris », a été repoussée par 83,20 % des votes exprimés, à l'occasion d'une assemblée générale marquée par de nombreuses questions relatives aux enjeux environnementaux et climatiques liés à l'exploitation pétrolière.

Devant les actionnaires du groupe, Patrick Pouyanné s'est montré sceptique concernant la résolution des onze actionnaires, parmi lesquels figurent Meeschaert Asset Management, La Banque Postale AM, le Crédit Mutuel AM et Ecofi Investissements, une filiale du Crédit Coopératif. À ses yeux, elle soulève des « questions juridiques ».

Le P-DG de Total a surtout insisté sur les nouveaux objectifs climatiques de Total à l'horizon 2050. L'entreprise, a expliqué le P-DG de Total, est un groupe pétrolier qui ambitionne de progressivement diversifier son offre en augmentant la part des renouvelables. « Il y va de la pérennité de l'entreprise », a-t-il expliqué, concédant que Total doit prendre en compte les attentes de la société. Pour autant, le cœur de l'activité de l'entreprise reste la fourniture de pétrole, en réponse à la demande des clients, a-t-il rappelé.