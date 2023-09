Des purificateurs d'air extérieur installés dans une cour d'école parisienne

Une évaluation indépendante de l'efficacité des appareils La mairie a commandé une étude indépendante, réalisée par l'entreprise Pando2, spécialisée dans la mesure de la qualité de l'air, pour évaluer l'efficacité réelle de ces appareils dans l'école. « Une vingtaine de microcapteurs a été déployée, depuis janvier dernier. Cela représente plusieurs millions de données par mois qu'on analyse, en fonction des temps d'occupation dans la cour pour essayer de quantifier l'effet d'abattement et de dépollution des appareils quand ils sont en fonctionnement. On a finalisé le rapport trimestriel au 30 juin et il y aura une synthèse annuelle réalisée avec Aérophile. La dépollution de l'air extérieur, c'est très nouveau, avec des phénomènes de mécaniques des fluides, des effets canyons, du vent qui ne nous permettent pas en permanence de mesurer et d'identifier les impacts, mais nous avons quelques résultats encourageants. On a densifié le réseau de microcapteurs pendant l'été et on espère avoir des résultats beaucoup plus pointus sur le troisième trimestre », précise Jean-Gabriel Winkler, cofondateur de Pando2.