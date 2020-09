Agriculture bio : l'entrée en vigueur du règlement européen est reportée d'un an

Le nouveau règlement européen sur l'agriculture biologique entrera finalement en vigueur au 1er janvier 2022 avec un an de retard. La Commission européenne a décidé de décaler son application à la demande des États membres, du Parlement européen, des pays tiers et d'autres parties prenantes. Raison évoquée : « afin d'assurer une transition harmonieuse entre la législation actuelle et future et de permettre que le secteur et les États membres soient totalement prêts à appliquer les nouvelles règles ». La crise du coronavirus a en effet ralenti les travaux de préparation du droit dérivé dans tous les États membres. « Ce report laissera suffisamment de temps pour mener à bien les consultations approfondies et le contrôle législatif nécessaires », précise la Commission.

De plus, la Commission souhaite préparer un nouveau plan d'actions en faveur de l'agriculture biologique, dans le cadre de sa stratégie « de la ferme à la fourchette » présentée en mai dernier. L'Europe ambitionne d'atteindre 25 % de terres cultivées en bio d'ici 2030 contre 8 % aujourd'hui. A cette fin, elle compte mettre en place un « cadre politique et juridique adéquat ». Elle lance par conséquent une consultation publique jusqu'au 27 novembre prochain pour recueillir, à travers un questionnaire, l'avis des citoyens, des autorités nationales et des parties prenantes concernées sur le projet de plan. Le nouveau plan d'actions devrait voir le jour en janvier 2021.