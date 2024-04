Egalim : la mission parlementaire lance deux consultations

En février dernier, en réponse à la colère des agriculteurs, le Gouvernement a lancé une mission parlementaire afin d'explorer les évolutions législatives nécessaires pour améliorer le revenu des agriculteurs et favoriser un meilleur partage de la valeur. L'objectif est de corriger, notamment, la loi Egalim qui encadre les relations commerciales. Les députés Anne-Laure Babault (Démocrate, Charente-Maritime) et Alexis Izard (Renaissance, Essonne) ont été désignés pour réaliser cette mission.

Dans ce cadre, les deux élus lancent deux consultations à destination des consommateurs (1) et des acteurs des secteurs agricoles (2) , industriels et de la grande distribution, sur la plateforme Agora. « Ces consultations ainsi que les travaux que mènent les députés corapporteurs à l'Assemblée nationale et en circonscriptions donneront lieu à un rapport qui sera dévoilé avant l'été et qui servira de base de travail pour de potentielles évolutions en vue de renforcer les dispositifs existants », indique le communiqué.