Bpifrance débloque 10 millions d'euros pour soutenir la filière des agroéquipements

La banque publique d'investissement Bpifrance va débloquer dix millions d'euros pour accompagner les entreprises de la transition agroécologique. Ces fonds « inédits » ont été confiés par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du plan de relance de la filière agricole. « Ce plan mobilise tout l'arsenal de Bpifrance en matière de financement et d'accompagnement pour renforcer la compétitivité et la transformation écologique de cette filière », explique Paul-François Fournier, directeur exécutif Innovation de Bpifrance, dans un communiqué. Ce programme de Bpifrance s'adresse aux entreprises actives dans les secteurs des agroéquipements, du biocontrôle et de la production de protéines végétales. « Pour ces dernières, l'objectif est donc de soutenir la dynamique enclenchée par le plan protéines végétales pour le renforcement de cette filière en France. Peu importe leur taille et leur niveau de maturité, startups, PME et ETI pourront en bénéficier pour leur développement et celui des plus de 60 000 personnes qu'elles emploient », précise le ministère de l'Agriculture.

Sur cette enveloppe, 5,2 millions d'euros seront consacrés à la réalisation de diagnostics, missions d'immersion à l'international et d'accompagnement réglementaire. Dans ce volet dédié à l'innovation, Bpifrance vise plus particulièrement les startups, PME et ETI de la filière des agroéquipements. 2,4 millions d'euros seront aussi dédiés au financement d'études de faisabilité pour la viabilité des innovations. Sont concernées les entreprises de moins de 2 000 salariés et dans la limite de 50 000 euros pour chacune. 1,5 million d'euros seront également affectés à l'organisation de modules de conseil et de parcours de pré-industrialisation. Enfin, 700 000 euros seront dédiés au lancement du premier « Accélérateur Agroécologie » de Bpifrance. Cet accompagnement de 18 mois permettra à 20 entreprises d'établir leur diagnostic, de définir un plan d'actions et de se confronter aux experts de leur secteur.

Le plan de relance prévoit 1,2 milliard d'euros pour le volet agricole.