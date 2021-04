Sept nouvelles aires protégées françaises inscrites sur la liste verte mondiale de l'UICN

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a annoncé l'inscription de sept nouveaux sites français sur la liste verte mondiale des aires protégées. La France compte aujourd'hui le plus grand nombre de sites inscrits sur la liste verte « avec 22 sites sur 59 dans le monde », souligne l'UICN.

Les sept sites labellisés sont la réserve naturelle nationale de la Montagne Sainte-Victoire (Bouches-du-Rhône), le domaine de la Tour du Valat (Bouches-du-Rhône) et le bassin du Drugeon (site Natura 2000 - Doubs). Auxquels s'ajoutent deux sites représentant six réserves naturelles nationales de Haute Savoie (Contamines-Montjoie, Aiguilles Rouges, Passy, Sixt-Passy, Carlaveyron, Vallon de Bérard). Figurent aussi les deux réserves biologiques dirigées, celle du littoral de Saint-Philippe et celle des forêts de bois de couleur des bas à La Réunion. Et enfin, les marais des basses vallées de l'Essonne et de la Juine (Essonne).

Les 22 sites français qui figurent sur cette liste sont reconnus au niveau international « pour leur bonne gouvernance, leur planification solide, leur gestion efficace et leurs résultats obtenus pour la conservation de la nature ».