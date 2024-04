Diagnostic immobilier : la CDI-Fnaim et la Fidi unissent leurs voix

La Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la Fédération nationale de l'immobilier (CDI-Fnaim) et la Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier (Fidi) ont décidé de s'unir, annoncent-elles dans un communiqué, ce 2 avril. Leur rapprochement se déroule « au moment où le contexte du métier se complexifie, où apparaissent de nouvelles difficultés (recul des transactions, ralentissement de la construction et des mises en location, augmentation des coûts…), mais aussi au cœur d'un métier et d'une filière où naissent de nouvelles opportunités (changement de regard sur le diagnostic de performance énergétique (DPE) et rôle du diagnostiqueur, marchés de la rénovation énergétique…) », expliquent les deux organismes.

Les présidents respectifs de la CDI Fnaim, Yannick Ainouche, et de la Fidi, Lionel Janot, créent ensemble l'Alliance du diagnostic immobilier, pour parler d'une seule voix, et fédèrent un total de plus de 1 800 professionnels certifiés. « Notre filière a besoin d'être plus que jamais unie autour des grands enjeux qui l'attendent : les évolutions réglementaires, les attentes de nos institutionnels et de nos concitoyens, l'employabilité de nos candidats etc. Les défis ne manquent pas ! indique Yannick Ainouche. Avec Lionel Janot, nous souhaitons porter un projet collectif autour d'une équipe ambitieuse, afin de faire de l'Alliance du diagnostic immobilier Fidi et CDI-Fnaim, un acteur incontournable qui pèse sur les débats publics et sur l'avenir de notre filière. »