Bruno Lemaire annonce un nouveau projet de loi Industrie verte

« Profiter » des changements rendus nécessaires par le dérèglement climatique pour relocaliser et verdir l'industrie en France : telle est la philosophie du nouveau projet de loi, annoncé par le ministre de l'Économie, sur France Inter, mercredi 4 janvier, et confirmé, ce jeudi 5 janvier, lors de ses voeux aux acteurs économiques à Bercy. « Il comportera des dispositions fiscales, règlementaires, législatives pour accélérer la réalisation de sites industriels sur le territoire français, pour inciter à la décarbonation de l'industrie, mieux former, mieux qualifier », a précisé Bruno Le Maire. Le texte devrait notamment permettre de simplifier les procédures pour rendre possible « en quelques mois », la création de nouveaux sites industriels. De quoi créer « une industrie verte puissante » sur le territoire français et même faire du pays « la grande nation décarbonée en Europe », parie le ministre, « avec de la production d'hydrogène, de l'électrolyse, des batteries électriques, du nucléaire (…), des énergies renouvelables ».

Le projet, qui figure parmi les trois grands défis du ministre pour 2023, selon ses propres termes, devrait être présenté au président de la République et à la Première ministre dans les jours prochains, avant d'être affiné sur la base d'échanges avec les parties prenantes, comme pour la loi Pacte.

Une opportunité saisie au vol par l'association d'élus locaux Intercommunalités de France. « Nous sommes prêts à faire des propositions et à échanger étroitement avec Bruno Le Maire, assure son président. Il faut absolument s'appuyer sur les territoires pour identifier, accompagner et suivre les entreprises dans leurs projets. » L'association souhaite notamment passer d'une logique de dispositifs à une logique d'écosystèmes de formation, de technologies et de recherche.

À l'échelle européenne, Bruno Le Maire défend par ailleurs, avec son homologue allemand, l'idée d'une « Inflation Reduction Act » (IRA), inspirée de celle des États-Unis, qui permet l'octroi de généreuses subventions à certaines filières industrielles jugées stratégiques.