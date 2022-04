Appareils de chauffage au bois : rebond du marché en 2021

En 2021, les ventes des appareils domestiques de chauffage au bois ont progressé, en France, de 34,4 % par rapport à 2020, selon la dernière étude de l'Observatoire des énergies renouvelables (Observ'ER). Les ventes totales se sont élevées à 422 930 unités. « Un record depuis 2015 », souligne-t-il.

Dopées par les annonces gouvernementales de sortie des chaudières au fioul et au gaz, et éligibles aux aides publiques (dont MaPrimeRénov'), les ventes de chaudières au bois ont plus que doublé, à près de 36 500 unités en 2021 (+ 104,6 % par rapport à 2020). Cette croissance est aussi portée par les poêles, avec 320 010 unités vendues (+ 34,9 % par rapport à 2020).

Sur l'ensemble des ventes en 2021, l'activité des appareils à granulés (tous types confondus) dépasse celle des appareils à bûches (213 340 unités vendues pour 209 590).

Le marché des foyers et inserts a aussi représenté 63 780 unités vendues en 2021 (+ 13,4 % par rapport à 2020). Entre 2011 et 2021, les ventes de ce segment ont cependant été divisées par presque trois.

« Après trois années de baisse consécutives conclues par le début de la crise sanitaire, nous assistons, en 2021, à un retour en force du marché des appareils de chauffage au bois », souligne Observ'ER.