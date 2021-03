Gestion intégrée du littoral : dix nouvelles collectivités retenues par l'Anel et le Cerema

L'Association nationale des élus du littoral (Anel) et l'établissement public Cerema ont sélectionné dix nouvelles collectivités littorales métropolitaines et ultramarines pour développer, expérimenter et valoriser des démarches de gestion intégrée du littoral. Ces collectivités ont été retenues à l'issue de la deuxième session de leur appel à partenaires. En septembre 2020, neuf collectivités étaient lauréates de la première session.

Les dix nouvelles collectivités lauréates sont : la communauté urbaine de Dunkerque Grand Littoral (62), la communauté de communes de la Terre des deux Caps (62), le syndicat mixte Baie de Somme Grand Littoral Picard (80), la commune de Pouldreuzic (29), la métropole Perpignan Méditerranée (66), la communauté d'agglomération Hérault Méditerranée (34), la métropole Toulon Provence Méditerranée (83), la commune de Grimaud (83), la communauté d'agglomération Espace Sud Martinique (972) et la communauté de communes Petite-Terre Mayotte (976). Les collectivités sélectionnées bénéficieront du suivi de leurs projets et d'un cofinancement du Cerema et des autres opérateurs publics partenaires.