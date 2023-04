Appel à projets Sentiers de nature : les premiers lauréats ont été sélectionnés

L'appel à projets « Sentiers de nature », lancé en septembre dernier par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, dévoile ses premiers lauréats. Inscrit dans le cadre du programme Destination France qui vise à développer l'attractivité touristique et le tourisme durable, cet appel à projets est doté d'une enveloppe de 10 millions d'euros pour créer ou restaurer 1 000 km de sentiers sur des territoires de plaines, collines ou plateaux (hors montagne et littoral, qui ont leurs propres appels à projets).

Neuf projets ont ainsi été sélectionnés pour un montant total de 900 000 €, dont cinq ont déjà engagé les travaux, accompagnés par le Cerema. Une première vague de sélection qui concerne plusieurs territoires et porteurs de projets. Certains visent la valorisation des milieux aquatiques : aménagement de sentiers autour d'étangs classés Espaces naturels sensibles dans le Loiret, ou encore le long d'une rivière traversant une mangrove à Mayotte, couplé à un sentier du littoral. Le projet de sentiers de l'Espace naturel sensible du vallon de l'Yzeron (Rhône) vise à lutter contre l'érosion de berges et les sentiers « parasites », néfastes à la végétation. À Baix (Ardèche), il s'agit de mettre en valeur les berges du Rhône, en lien avec la véloroute ViaRhôna. Ce sont également des projets de valorisation de la biodiversité et du patrimoine, comme à Grignan (Drôme), ou d'anciennes friches comme à Épinal (Vosges).

L'appel à projets se poursuit jusqu'en octobre 2024.