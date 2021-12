Un appel à projets pour innover dans les systèmes énergétiques et le traitement de l'air dans le bâtiment

Les ministères de la Transition écologique et de l'Industrie ouvrent un appel à projets pour innover dans les systèmes de chauffage, refroidissement et traitement de l'air dans les bâtiments. Financé par le Programme d'investissements d'avenir (PIA) sous la responsabilité de l'Ademe, cet appel à projets vise la sélection de nouveaux produits ou services visant à décarboner le bâtiment et à le rendre plus sain, pendant la construction, la rénovation ou l'exploitation. Une attention particulière sera portée en matière d'efficacité énergétique, de réparabilité, d'évolutivité et de recyclabilité. Les études, prototypes, mises au point, démonstrations, études préalables à l'industrialisation et les premières lignes industrielles seront financés.

Les porteurs de projets doivent contacter l'Ademe. Le dépôt des dossiers s'organise selon le calendrier suivant : clôture intermédiaire, les 15 février et 15 juin 2022 ; clôture définitive, le 14 octobre 2022.