« Aquagir coconstruit avec les collectivités volontaires des outils de formation aux enjeux de l'eau »

Afin d'accompagner et de former les élus et les agents des collectivités aux enjeux de l'eau, le collectif Aquagir va proposer dans quelques mois de nouveaux outils, en cours de coconstruction. Détails avec Sarah Nunes, chargée du projet.

Sobriété des usages, optimisation de la disponibilité de la ressource en eau, préservation de la qualité de l'eau ou encore réponse mieux adaptée aux crises de sécheresse… Les collectivités sont des acteurs de premier plan sur les enjeux de l'eau. Eau potable, assainissement, gestion des milieux aquatiques… autant de compétences dont elles ont la charge. Pas toujours facile pour les élus de s'approprier ces enjeux sur leur territoire et de les intégrer dans les prises de décision du quotidien. Et surtout d'y associer les responsabilités juridiques qui vont avec. Afin d'accompagner les collectivités, agents et élus, dans les communes ou communautés de communes qui ne disposent pas d'un appui interne en ingénierie, un groupement d'acteurs a créé Aquagir, une plateforme de ressources. Cette volonté se concrétise à travers un site internet qui donne accès à des retours d'expérience, une place de marché qui présente des solutions privées ou publiques et une plateforme d'assistance. D'ici quelques mois, de nouveaux outils viendront compléter la panoplie sous forme de cartographies, tableaux ou encore graphiques afin de former rapidement les élus à la gouvernance de l'eau en apportant des réponses à leurs nombreuses questions : Qui est responsable de quoi ? Quel est mon rôle et mes responsabilités dans les instances locales ? Quelle est la vulnérabilité de mon territoire ? Vers qui me tourner pour trouver des solutions et des conseils adaptés ? À travers des ateliers participatifs, Aquagir réalise actuellement un tour de France des collectivités volontaires pour préparer ses outils et, surtout, les rendre utiles au quotidien. Détails avec Sarah Nunes, chargée du projet au sein de la Banque des territoires, rencontrée fin janvier à l'occasion du Carrefour des gestions locales de l'eau (CGLE) à Rennes.

Florence Roussel, journaliste

